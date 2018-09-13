新款Apple Watch 螢幕加大可監測心臟

2018-09-13 05:28

〔中央社〕蘋果公司今天發表搭載watchOS的新款穿戴裝置Apple Watch Series 4，價格399美元起跳（行動通訊版499美元起跳）。世界各國14日起接受預購，21日發售。

新款Apple Watch配備歷來最大的Apple Watch顯示器，全新的電子心率感測器，還有重新打造、具有觸覺回饋功能的「數位錶冠」。

由於採用更窄的邊框，讓檢視面積增大超過30%，並採用名為LTPO的全新顯示技術來提升能源效率，每次充電後，電池續航力長達18小時，可滿足一天所需。

全新的S4晶片不僅僅是處理器，更是完整的Silicon in Package（SiP），將整個系統放進單一組件，這個架構讓Apple Watch的小小空間，滿載各種功能。第4代CPU速度更快，速度提升快達2倍，讓App開啟更快，整體系統執行效能大幅提升。

此外，揚聲器音量提升50%。Apple Watch Series 4加大了揚聲器體積，大大提升Siri與「對講機」的音質。麥克風位置則移至另一側，降低了回音影響，也讓通話品質更清晰。

在健康監測功能方面，新款Apple Watch具有低心率通知、高心率通知、「跌倒偵測」與「SOS 緊急服務」等功能，還有全新「呼吸」錶面。

其中「SOS 緊急服務」功能可在緊急情況下，為使用者尋求救援。它會顯示號碼，方便滑動撥出其中一支緊急服務電話；還能通知緊急聯絡人、發送目前所在位置，並在螢幕顯示使用者的「醫療卡」供急救人員查看。

藉由全新的加速感測器和陀螺儀，Apple Watch能偵測到使用者是否跌倒。一旦發生這類意外，錶上會發出嚴重跌倒通知，供輕鬆撥打緊急救援服務電話或忽略通知。如果60秒內沒有任何回應，它會自動撥打緊急服務電話，並傳送訊息給緊急聯絡人。

在體能訓練功能方面，具有體能訓練自動偵測；全新瑜伽和健行體能訓練；專為跑者設計的先進跑步功能，如步頻顯示與配速提示；還能一覽多達5種指標數據。

Apple Watch Series 4還具備「對講機」功能，可撥接電話和傳訊息，串流播放Apple Music和Apple Podcast，還能以新的方式使用Siri。有了內建行動網路功能，就算沒帶手機，也能在錶上完成一切。

具備行動網路功能的Apple Watch Series 4能接電話、傳簡訊、聽留言，時時與他人保持聯繫。只要啟用Apple Pay，並在結帳時將手錶靠近讀卡機，就能以信用卡或金融卡付款。

最新版作業系統watchOS 5將從17日起提供。