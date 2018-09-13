吸引果粉升級 蘋果推出更大尺寸iPhone

2018-09-13 05:20

〔中央社〕蘋果公司今天發表尺寸最大iPhone和可偵測心臟問題的新款Apple Watch。值智慧型手機全球需求停滯之際，蘋果希望果粉換用更昂貴裝置。

路透社報導，在去年推出大改款的iPhone X後，投資人普遍預期新iPhone在規格上只會相對小幅改款，導致蘋果股價下跌1.5%。

這項大改款策略成功推升蘋果股價今年漲逾30%，成為美國首家市值破一兆美元的公司。

隆堡資產管理公司（Longbow Asset Management）執行長杜勒海德（Jake Dollarhide）表示：「這跟過去iPhone發表當天相當一致，出現短期賣壓，但未來數週和數月情況將大為好轉，尤其又有節日銷售旺季可期。」

新款iPhone包括5.8吋螢幕的iPhone XS，售價從999美元起跳；6.5吋的iPhone XS Max是截至目前尺寸最大iPhone，也是巿面上尺寸最大智慧型手機之一，售價1099美元起跳。

蘋果也發表價格比較親民的鋁製6.1吋iPhone XR，起跳價749美元。

蘋果公司似乎趁美國經濟走強、失業率低、家庭財富提升之際，推出兩款在美起跳價999美元甚至更高的新iPhone。今天出爐的官方統計顯示，2017年美國家庭收入中位數連續第3年增加，並創1967年以來新高。