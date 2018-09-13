豪雨逾月大量泥流入海 墾丁七彩珊瑚宛如死城

連續豪雨造成土石泥流入海覆蓋珊瑚。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-09-13 00:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島從8月底至今豪雨不斷，部分地區出現嚴重土石泥流外，海底珊瑚生態也遭奔流的泥沙覆蓋，後壁湖進海水底黃泥遍佈，亮麗珊瑚如都市空污般暗沉，令海洋保育界相當憂心，墾管處保育課認為是雨勢過大造成，等待大自然海浪淘洗復原，會持續監控陸地水土保持問題，降低泥流入海機率。

西南氣流在8月底帶來的強大雨勢，除了造成枋山、滿州及恆春多處土石流，潛水愛好者近日前往後壁湖海域觀察，發現近岸的珊瑚礁幾乎全遭泥沙覆蓋，本來七彩的珊瑚海宛如被霧霾覆蓋的死城，加上「山竹」颱風來勢洶洶，擔心近年飽受氣候暖化影響的珊瑚礁生態禁不起這波重創。

「這裡潛水那麼多年，從來沒看到水質這麼差、能見度這麼慘、水底泥沙積這麼多！」資深潛水教練蔡永春及部分潛水業者觀察後指出，在周邊初步調查後，發現沒有明顯邊坡崩塌現象或工地造成泥流入海，雨勢過大且密集應是泥流入海主因，近期潛客下海會呼籲設法手工移除部分泥沙；但近年過於頻繁的人為活動，確實影響近岸海域生態甚鉅，值得各界關注。

墾管處處長劉培東指出，這一波嚴重的泥沙覆蓋珊瑚事件，經過初步調查，主要是前陣子連綿不斷的大雨造成，不少近岸陸地的泥沙都被沖刷入海，接下來颱風過境不全然是壞事，大自然的風浪也能淘洗部分泥沙，只要泥沙入海覆蓋狀況不再持續，珊瑚白化死亡前都能重新恢復，待風浪及水域狀況穩定後，會在前往水下調查，也會持續監控周邊陸域水土保持問題。

連續豪雨造成土石泥流入海覆蓋珊瑚。（記者蔡宗憲翻攝）

連續豪雨造成土石泥流入海覆蓋珊瑚。（記者蔡宗憲翻攝）

連續豪雨造成土石泥流入海覆蓋珊瑚，嚴重者出現白化。（記者蔡宗憲翻攝）

連續豪雨造成土石泥流入海覆蓋珊瑚，海域一片黃濁。（記者蔡宗憲翻攝）

連續豪雨造成恆春半島處處土石泥流。（記者蔡宗憲翻攝）

後壁湖海域受到泥流侵襲的狀況。（記者蔡宗憲翻攝）

後壁湖海域珊瑚原來的七彩美麗模樣。（記者蔡宗憲翻攝）

後壁湖海域珊瑚原來的美麗模樣。（記者蔡宗憲翻攝）