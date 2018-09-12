北高治水特別預算差10倍 高雄人促中央加碼挹注經費

寶業里滯洪池八二三豪雨蓄滿10萬噸。（記者陳文嬋攝）

2018-09-12 23:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近來強降雨造成台北、高雄兩地積淹水，但分析水利署治水特別預算，高雄經費不到台北十分之一，市府打造15座滯洪池，其中2座今年底將完工，同樣做到雨停積淹水消退效果，且積淹水面積以郊區居多，地方促中央重新檢討統籌分配稅款標準、加碼南部治水預算。

根據水利署歷年治水特別預算統計，台北市從71年就獲得補助，累計迄今高達1642億元，高雄市直到95起才獲補助，累計迄今近137億元，遠不及台北的十分之一，且台北市區的河川幾乎都是中央管轄，防洪標準都是200年，遠大於高雄管轄河川的10年保護標準，治水經費也相對較高。

高雄8月23日豪雨最大時雨量111毫米，台北9月8日豪雨最大時雨量138毫米，「高雄好過日」近來於臉書PO文，以前鎮區時雨量108毫米比較大安區時雨量104毫米，兩地均造成市區積淹水。

高雄市水利局近年來打造15座滯洪池，其中2座將於今年底完工，縮小積淹水面積至667公頃，比凡那比時颱風減少10倍積淹水面積，且主要積淹水面積以偏郊岡山潭底等低窪地區，反觀市區積淹水面積不多。

「高雄好過日」指出，高雄遲了24年才獲得水利署治水特別預算補助，且經費遠不及台北的十分之一，但市府採取滯洪池與還地於河策略，雖洪水保護標準無法與預算超過10倍、面積更小的台北相比，同樣做到台北積淹水雨停消退效果，要求中央重視南部治水經費不足，應盤整多層次水文工程政策，建立從滯洪到儲水、從流域到建築。

高雄鳳山區市議員候選人李雨蓁說，過去國民黨執政造成南北資源分配不公平，但河川整治、城市防洪建設攸關人命，中央不能再重北輕南，要求中央重新檢討縣市統籌分配稅款標準、加碼南部治水預算，持續興建滯洪池、地下箱涵汰舊換新，高雄雨水下水道整體覆蓋率約7成5，中央應挹注經費加速全面建置等，才能縮小南北建設差距。