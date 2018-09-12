可憐海龜腹痛卡網險喪命 薄片塑膠垃圾惹禍

海龜收容中心救回肚子痛海龜。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-09-12 23:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「比起堅韌的傳統塑膠袋，號稱可分解的輕薄塑膠袋對海龜反而更危險！」海洋中存在著數不盡的塑膠垃圾，許多生物誤以為是食物造成生態危機，最近屏東海生館順利治癒4隻肚子痛、卡漁網的海龜，從牠們肚子裡取出塑膠袋碎片、水果網袋、橡皮筋等垃圾，其中破碎塑膠片佔大多數，獸醫李宗賢也提醒，人類最好是減塑、無塑才是正確方向。

這4隻順利「出院」返回大海的海龜分別來自雲嘉南地區沿海，因為卡住漁網或漂浮被漁民救起通報，經海巡單位送往海生館海龜收容中心，獸醫本以為都是卡網外傷，沒想到四隻海龜幾乎都無法進食，透過檢查發現牠們都有嚴重腸道阻塞問題。

海龜腹中人造垃圾五花八門 不見塑膠吸管

海龜收容中心獸醫李宗賢表示，海龜腸道阻塞嚴重，透過藥物幫助排出後，發現糞便中都有人造物，包含水果網袋、塑膠袋、糖果包裝紙、橡皮筋、塑膠片，其中塑膠片大多是輕薄型的塑膠袋碎片，日前熱議的塑膠吸管類反而沒出現在這批海龜腹中。

李宗賢說，大型或堅硬的塑膠袋，海龜反而興趣缺缺，但初步分解的塑膠袋片及碎塑膠，容易混在海藻堆中，吸引海龜大量誤食，造成腸道阻塞和消化不良而虛弱，更容易被網具纏繞無法掙脫而受傷，或漂浮無法潛水攝食導致死亡。

受傷海龜「全數」都吃下塑膠垃圾，凸顯海洋塑膠垃圾問題嚴重，海生館也期盼透過這次的案例，呼籲社會大眾確實進行垃圾分類及資源回收，以「自備、重複、少用」為原則減少使用一次性的塑膠製品，如自備環保袋、環保餐具等等，配合「限塑、減塑、無塑」保護陷入危機的海洋生態環境。

不過，海龜收容中心也欣慰指出，海龜救傷通報系統建置及海巡努力宣導下，海龜受難通報數逐年上升，從104年126起、105年193起到106年的210起，107年截至9月已有120起，顯示了民眾對於海洋保育意識的提升以及關注。

海龜糞便中都有人造物，包含水果網袋、塑膠袋、糖果包裝紙、橡皮筋、塑膠片。（記者蔡宗憲翻攝）

海龜康復野放回大海。（記者蔡宗憲翻攝）