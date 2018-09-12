醫病》洗腎皮膚會變黑？ 醫師：謠言別相信

2018-09-12 23:17

〔記者陳建志／台中報導〕坊間傳聞「洗腎後皮膚會越來越黑，且永遠不會恢復」，讓部分腎功能不佳需洗腎的民眾，擔心皮膚變「黑魯魯」拒絕洗腎，腎臟科醫生提醒，腎功能不佳若未正常洗腎，會造成中大分子尿毒素累積，讓皮膚感覺更暗沉，更容易變黑，按時洗腎皮膚反而會慢慢恢復正常，建議民眾勿聽信謠言，導致病情變嚴重！

亞大醫院腎臟科主任周哲毅今天說，門診中常碰到患者被告知需洗腎（血液透析）時，焦急詢問：「洗腎後皮膚是不是會變很黑？如果會我就不想洗了！」之所以會出現此種誤解，是因腎功能不佳的患者因水分無法正常排出體外出現水腫，會讓皮膚看起來更光滑、白晰，洗腎後水腫消失，因而出現皮膚「又乾、又黑」的錯覺。

周哲毅說，其實皮膚黑白主要和個人的體質有關，是人體上皮細胞黑色素分布情形造成，當上皮細胞黑色素集中時，皮膚會較白，反之當黑色素分散時，皮膚看起來較黑，而皮膚黑白是主觀認定，若想更正確判斷黑白，需由醫師透過皮膚色卡評測皮膚色號。

周哲毅說，腎功能不佳的民眾，若未定期接受洗腎，因體內的中大分子毒素清除不完全，長期下來將造成皮膚感覺更暗沉、沒有光澤，只要定期接受洗腎，或者腎功能逐漸恢復，因體內中大分子毒素能順利排出，皮膚顏色就會慢慢恢復正常，因此千萬不要聽信謠言排斥洗腎。

周哲毅也提醒，皮膚若出現乾癢、龜裂、斑塊、皮下出血，或者變黃、變黑、變白的色素異常沈澱，都是身體出現異常的警訊，千萬不要輕忽，除了平時要重視皮膚的清潔與保養，一旦發現皮膚出現異常狀況，更要趕緊就醫釐清病因，以免延誤病情，讓症狀變嚴重。