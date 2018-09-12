日本星野集團投資台中 谷關溫泉飯店明年初開幕

2018-09-12 22:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕日本星野集團看好台中觀光前景，將在谷關設立「虹夕諾雅 谷關」，預定明年初開幕。市長林佳龍說，期待透過「虹夕諾雅 谷關」的開幕，讓台灣人享有如同日本的體驗，也吸引更多日本人來台中觀光，看花博、享受谷關溫泉。

星野集團今日舉行谷關飯店投資案宣布記者會，星野集團董事長說明「虹夕諾雅 谷關」的未來規劃，預計明年春天可帶給谷關地區更國際化、顛覆想像的溫泉休憩體驗。林佳龍、「虹夕諾雅 谷關」投資方汶山公司董事長林盟弼等人也到場共襄盛舉。

星野集團董事長星野佳路表示，日本有非常多知名溫泉旅館，而能像台灣這樣，非常大量使用溫泉水的旅館是沒有的。日本計畫溫泉旅館時，最常遇到的問題除了溫泉的品質外，就是水量，如何在有限的溫泉水量中，讓所有旅客可以最大地體驗到溫泉。

「虹夕諾雅 谷關」有50間房間，全都可享受到當地溫泉，希望讓旅客單純享受到溫泉的美好及舒適，館內也設置優雅的SPA與日式大浴池，都是享受溫泉最好的方式。目前飯店的硬體設備都建造得差不多了，預計明年1月開放預約，5、6月正式營運。

林佳龍表示，星野在台的第一個投資就選在谷關，市府全力促成所有投資程序，明年初就能開幕啟用。這項投資，因為是在最好的溫泉產地谷關，又有位於溫泉故鄉的「日本」星野來經營，相信會是最高品質的溫泉飯店，也可以提升本地旅館經營的品質。

林佳龍指出，台中已成為台灣第二大都市，也是公認最宜居的城市，高美濕地先前也被日本網路評選為日本人秋天海外旅遊最嚮往景點第一名。谷關星野飯店加上高美濕地，從山上到海邊，中間會經過花博所在地，整個大甲溪流域，市府已經挑出10大美景，谷關是其中之一。

林佳龍也說，今年11月3日台中世界花卉博覽會即將開幕，期待後續透過「虹夕諾雅 谷關」的開幕營運，除讓台灣人享有像出國去日本一樣的體驗，也能吸引更多日本人來到台中觀光。