前瞻挹注5.4億 改善老街溪環境和安全

中壢老街溪的沿岸風光。（記者李容萍攝）

2018-09-12 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市老街溪全長36.7公里，起源於龍潭區，流經龍潭、平鎮、中壢、大園4區，流域面積約82平方公里，過去縣府時期完成老街溪的開蓋計畫，於老街溪河畔規劃林澗生活園區、水岸景觀改造、礫間處理展示廊道、河川教育中心、休憩路廊及中興橋、中正橋、中央橋改建等多項工程；升格後，市府推動老街溪整體發展計畫，爭取前瞻計畫補助，獲核定5.42億元，以開蓋段為中心啟動老街溪上下游治理及親水環境營造計畫，上至平鎮伯公潭、下至青埔，延伸親水綠帶。

市府水務局12日下午在中壢銀河廣場舉行老街溪前瞻基礎建設說明會，局長劉振宇說，老街溪開蓋段上游的「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」今年3月獲水利署補助前瞻計畫「水與環境」核定工程經費1億3800萬元，包含「平鎮鐵騎風光工程」、「石門大圳休憩路廊串連工程」、「八角塘周邊環境改善工程」及「伯公潭二岸人行道串聯工程」（新光吊橋）等4案工程，預計明年4月前陸續完成。

老街溪開蓋段下游部分，從環北橋至青埔段，「老街溪斷面堤防改善工程」今年2月也獲前瞻計畫「水與安全」核定經費4億元，計畫從環北橋至高速公路橋做左右岸堤防改善。另外，水務局「老街溪青埔水都」計畫也獲得前瞻計畫「水與環境」核定設計規劃費400萬元，未來將打造青埔地區的河岸風光。

水務局另持續爭取高速公路至領航南路10.6億元的建設經費，未來將一路由環北橋施作至青埔地區，除改善河防安全及保護人口數約3萬5000人，藉由中央前瞻建設經費補助，可加速老街溪全流域治理腳步，達到真正的前瞻願景。