遴選最初已有瑕疵 台大遴改陣：應重新改組

2018-09-12 22:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮拋出「第3條路」盼解決台灣大學校長遴選爭議，要求遴委會從5名校長候選人開始重啟，但由學生組成的「台大校長遴選改革陣線」成員卻指出，遴委程序瑕疵再先，且透過事件，看見部分遴委恐被不實資訊影響，「同一批犯錯的人重新執行」，專業與公正都備受質疑，呼籲應讓遴委會重組才是正軌。

台大遴改陣成員、台大法律系學生童昱文表示，聽聞葉俊榮的決定，一方面肯定教部承認這次台大遴選沒有利益迴避、沒有資訊揭露，導致程序存在瑕疵，但僅回到5名候選人投票的階段，此彌補措施並不夠。

童昱文分析，彌補不夠原因之一是時間問題，因遴選委員之一的蔡明興是台灣大哥大副董事長，跟校長參選人管中閔是台灣大哥大獨立董事，蔡未利益迴避，從遴委會一開始組成、管參加登記之後，此違規狀態就產生，直到校務會議推薦投票，也都沒有處理，如今葉要求重啟遴選，此時間點必須處理。

「核心問題恐怕更是目前遴委會沒辦法公正行使職權！」童昱文進一步提出，過去「蔡董選管董」的過程，可能出現不應出現的資訊交流，例如在面談時問了管某些問題，傳達某些話，跟其他遴委開會時說了某些情資等，但這些都是正常、合法的迴避情況下，不可能發生的，質疑其他遴委在過程中已受到不良影響。

童昱文說：「已經懷疑這些遴委沒有盡責，又怎麼期待再次重啟遴選，他們會盡責？」而且童說，過去遴委犯了錯，可能不認錯，而堅持先前遴選決定；最後希望教育部必須注意，這次台大遴選程序的瑕疵，並非只發生在1月5日那天，而是更早就產生，必須處理，同時呼籲要注意遴委會的適任性，認為整個遴選程序應該從選任遴選委員會開始重啟。

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