搶票要快！中秋連假北高國道客運 預售票已售出8成

中秋連假3天，國道客運增加2成運量。（記者陳文嬋翻攝）

2018-09-12 22:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所因應中秋節連假3天，北、高國道客運路線規劃1000多個班次，另加碼240個班次，平均增加2成運量，目前各客運路線網路預售票已售出8成，搶票要快！

監理所已啟動中秋連假的旅客接駁疏運計畫，因應國道南北向出遊人潮，規劃「高雄至台北」國道客運路線，包括阿羅哈、國光、統聯等客運業者，總計規劃1176個班次，預計再加開240個班次，平均增加約2成以上運量，同時要求客運業者於尖峰時段機動加班，以縮短民眾候車時間。

監理所說，高雄通往墾丁的公路客運路線，由國光、高雄客運、屏東客運及中南客運共營，也同步增加2成運量，並視情況加開班次，其中，9117高雄經台17線到墾丁路線，自9月22日凌晨0點10分延駛自高鐵左營站發車，方便轉乘民眾搭乘。

高墾線9188從高鐵左營站經台88線到鵝鑾鼻路線，增加超過3成運量班次，而墾丁快線9189高鐵左營站經台88線到小灣路線，則增加超過6成運量班次，民眾刷電子票證搭乘，還享有半價優惠。

高雄市區監理所今天提前到高雄火車站旁的建國路，稽查國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站，查核客運業者車輛及班次整備情形，包括駕駛人資格、車輛安全設施等，如滅火器、車窗擊破器及輪胎胎紋等，確保旅客搭車安全。

監理所提出4大優惠，包括88條國道路線平均85折優惠，使用電子票證搭乘所有國道客運路線、高鐵或台鐵10小時，轉乘在地客運享一般票（或基本里程）免費，42條台灣好行路線使用電子票證享半價優惠，宜花東地區轉乘國道客運優惠，搭配國道客運票價優惠，可以享受雙重優惠。