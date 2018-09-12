台大校長重新遴選？學生會長：遴委會應該解散

2018-09-12 22:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮今天拋出的「第3條路」，盼解決台大校長遴選案長期爭議；台大學生會長吳奕柔表示，從學生會立場看，葉俊榮所提的第3條路，可能面臨3個問題，認為需重組校長遴選委員會、重新進行校長候選人推薦程序。

吳奕柔分析，儘管葉俊榮希望台大遴委會回到1月5日的狀態，但可能面臨候選人不願再投入遴選，至今已是9月，無法跟年初的情況類比，而且遴選並無退選制度，如此將造成逼迫候選人的情況，但葉俊榮對此並未正面回應，而是把球丟給遴委會。

吳奕柔還說，再者，雖然葉希望把遴選重啟回朔到1月5日，但事實上遴委會從去年起，就展開相關作業，包含候選人資格審查、相關人士訪談等，過程中須獲得候選人完整資訊，進行專業判斷，但管中閔獨立董事等資訊都未揭露，而且遴委之一的蔡明興可以在會議中交談、陳述等，早已經造成遴委判斷的汙染。

吳奕柔更說，再加上遴委會已有部分出缺遞補，台大校務會議也改選，產生新的民意，如今遴委會已經失去民意代表性、失去資訊充足的專業性，也失去社會可信賴性，葉俊榮的重啟希望，恐怕無法實際解決遴選爭議。

吳奕柔表示，未來應讓台大校長遴委會實際開會，針對這一大堆爭議，去釐清評估，而且研判遴委會如今已窒礙難行，無法作任何決議，恐怕面臨解散，但即使要解散，仍需由召集人陳維昭來召開會議，才有後續進展。