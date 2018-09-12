配合國慶煙火在花蓮 台鐵花蓮新站10/3日啟用

迎賓傘以盤根糾結的樹枝意象及九曲洞雄偉壯麗的山川景色規劃而成，旅客站在站內就能近距離看見傘骨結構，台鐵試圖將大型裝置藝術融入車站主體中。（記者王峻祺攝）

2018-09-12 21:42

［記者王峻祺／花蓮報導］2018國慶煙火在花蓮，斥資9億元、耗時逾3年工時打造的台鐵花蓮新站，配合國慶煙火預定在10月3日啟用，新車站造型採盤根糾結的樹枝意象及九曲洞雄偉壯麗的山川景色規劃而成，站前巨大醒目的「迎客亭」，宛如是座迎賓傘，打破車站量體感，空間與視覺的通透性，融入後方高聳的中央山脈，新穎且充滿自然山水地貌的設計，將成為花蓮新地標。

台鐵花蓮車站第一期車站主體工程即將完工，配合雙十國慶煙火前啟用，目前正進行最後小幅度改善工程，預計9月25日複檢、10月3日對外開放，屆時將有10座迎賓傘迎接旅客，印入眼簾的會是綠色原生植物花園及藍色生態水池，還有「洄瀾鯨奇」裝置藝術，充分展現花蓮山水之美。

花蓮新車站一改過去傳統將景觀與建築分開思考，而是用立體思維把東部現有的好山好水與景觀、建築融為一體，「迎客亭」下的空間，能提供旅客遮陽、避雨，四面開闊可觀景且通風，更結合中央山脈景色，將花東縱谷這條綠色廊道延伸到車站內。

花蓮運務段長吳金添說，車站採用綠建築設計，相當明亮通風，完工後花蓮車站將由現今的198坪，擴增為1125坪，也將仿機場模式，讓民眾進、出站動線分流，同時連接前後站的「自由廊道」將有12公尺寬，其中6公尺為商店街，不用買月台票也可通行。

他說，台鐵目前已加快腳步於上週進行初驗，消防局也完成站內警報、灑水系統與防火鐵捲門、自然防煙性能的安檢，目前全數設定完成，並在6個重點區域進行撒水頭放射測試，確認撒水設備對於火勢的抑制能力。

吳金添說，花蓮站第一期工程目前僅剩賣店、標示、動線指標、燈具證明及售票處部分瑕疵還需進行改善，將於25日進行最後複驗，預計縣府核發使用執照後，趕在國慶煙火前啟用，讓國內外旅客能同時體驗花蓮站的新設施及景觀，搶先打卡拍照。

台鐵花蓮站目前每天旅客量約2萬多人，尖峰時期可達3萬人，未來新站啟用後，可容納至5萬人的旅運需求，並預留往南延伸增加站體的空間，隨時進行擴增調整；第二期舊車站建築，則會改建成自行車補給站，預計第一期工程啟用後接續開工。

台鐵花蓮新站連接前後站的「自由廊道」將有12公尺寬，其中6公尺為商店街，不用買月台票也可通行。（記者王峻祺攝）

台鐵花蓮新站連接前後站的「自由廊道」將有12公尺寬，其中6公尺為商店街，不用買月台票也可通行。（記者王峻祺攝）

旅客站在「自由廊道」上，將能一覽戰鬥機降落。（記者王峻祺攝）

台鐵花蓮新站一號月台出入口樣貌。（記者王峻祺攝）

站前巨大醒目的「迎客亭」相當壯觀，未來一旁的水塔將全數清除，改種綠色植物，打造成一座森林花園。（記者王峻祺攝）

台鐵花蓮新站三樓連接月台的車站大廳。（記者王峻祺攝）

台鐵花蓮新站的售票亭。（記者王峻祺攝）