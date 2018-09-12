中國網路代購假貨頻傳 部落客精闢教學分類辨識

2018-09-12 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國網購平台時常傳出假貨消息，現在有「微信」部落客發布打擊假貨的教戰手冊，將假貨分為「純假」與「罐裝」，說明「假發票」、「假物流」的真相，同時戳破黑心商家「代購」與「直播」的謊言。

這篇文章指出，假貨有分「純假」與「罐裝」，前者顧名思義，從外包裝到商品本身無一不假，後者為不肖業者購買正品包裝，但裡面的填充物均虛假不實，這樣的產品以美妝、保養品居多，中國網購平台上大部分的此類商品，多是商家收購正品瓶罐進行二次填充再轉賣。

文章分析「假海外代購」騙局，指出黑心商家為增加自己可信度，會在商品頁面中置入假的定位座標供人查詢，當消費者查出座標位置位於國外，就會信以為真，但不肖業者為避免民眾收到假貨後辨認出真偽，還會附上仿冒的代購單據與物流明細，謊稱商品是國外購買後寄至消費者手上。

文章提到，許多海外代購業者多以「留學生」矇騙消費者，而事實上，業者根本就身在中國，更有人透過直播平台在正品店家內兜售代購產品，使人誤信自己購買到的就是正品，但其實這些直播主只是用正品當幌子，在民眾下單後根本沒有代購，而是寄送出預先準備好的庫存假貨。

文章指出，由於賣假貨利潤遠大於銷售正品，即便將貨從中國先送至其他國家，再轉寄回中國消費者手中，如此繁文縟節都有黑心商家願意花時間「做生意」，因此，購買舶來品時，應避免自稱可「全球代購」的商家，或少買時下熱銷的商品，降低碰到假貨機率。