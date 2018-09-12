醫病》用「這招」睡覺時洗腎！工程師成功得子 血壓藥減半

醫師黃秋錦（右）、郭慧亮說，曾先生與吳小姐接受「加強型居家血液透析」，自己在家打針和透析洗腎，方便且療效好。（記者蔡淑媛攝）

2018-09-12 22:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕36歲的曾姓工程師6年前罹患多囊腎疾病必須洗腎，在家腹膜透析4年致腹膜退化效果差，水腫10多公斤，又常感到疲勞，改做「加強型居家血液透析」，每週3天利用睡眠時洗腎，去除毒素更乾淨不再水腫，而且求子成功，腎病引起的高血壓好轉，藥量減了一大半。

教授級中國醫學大學附設醫院腎臟科醫師黃秋錦指出，加強型居家血液透析是洗腎另一項選擇，在家就使用血液透析機器就能洗腎，利用夜間睡覺時做血液透析8小時，比醫院洗腎時間多1倍，時間較長、速度較慢，能加強移除病人體內的代謝物和水份更充分，減少心臟負擔，預防心衰竭，可有效降低心血管併發症，在歐美日已推行多年的常規透析療法。

曾姓洗腎病友因家族性多囊腎病，造成雙腎喪失腎功能，先在家腹膜透析，但效果愈來愈差，也影響精子品質，後來腎水囊變大，無法再做，因家庭和工作也不便到醫院洗腎，2年多改用加強型居家血液透析，毒素洗得更乾淨，疲勞大幅改善，1年後做試管嬰兒也終於求子成功，高血壓服藥也從每天3種共6顆藥改成2天服1顆藥，能好好工作、出遊，外人根本看不出來他有洗腎。

另名洗腎的31歲吳小姐從10年前就開始洗腎，也在家做腹膜透析，2年前也改做加強型血液透析，精神和體力都改善也致力於腎友公益工作；63歲台商也因洗腎提早退休，改用這個方法洗腎後，也重新回到工作崗位，衝刺事業。

黃秋錦提醒，洗腎病友常因清除毒素不夠充分，併發心衰竭、高血壓和高血磷，為了減少毒素產生，也必須嚴格控制高蛋白飲食和飲水量，加強型血液透析把毒素清除得更乾淨，抽血的營養指標也提升，清除效果優於傳統血液透析，病人10年存活率增加8成，等同於大愛腎臟移植。

中國附醫血液透析室主任郭慧亮說，加強型血液透析有健保給付，但要租機器5000元、水電費1000元，病人必須自己打針、家中要有同住的人，但建議有多重慢性病仍在醫院洗腎較好。