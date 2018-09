WMO擅改「中國台灣」交涉無效 氣象局員工撤照棄賽

彭佳嶼夜空照片作者傅譯鋒寄信要求WMO更名,但遭到拒絕,最後選擇退賽。(圖擷自MWO臉書)

2018-09-12 21:41

〔即時新聞/綜合報導〕中央氣象局彭佳嶼氣象站員工傅譯鋒,日前拍攝彭佳嶼上空壯觀對流雲照片,投稿世界氣象組織(World Meteorological Organization,WMO)2019年年曆封面圖片徵選活動入圍決選,未料拍攝地點卻從「台灣」被改成「中國台灣省」,引發各界熱烈討論,目前官方撤下參賽照片,而傅譯鋒也選擇棄賽。

據《風傳媒》報導,中央氣象局簡任技正伍婉華回應,當初投稿作品時,選擇的地區名稱是台灣,然而WMO卻未經攝影作者本人同意,擅自更改作品出處,而傅譯鋒曾兩度寄信向WMO表示不滿,要求修改回「台灣」,WMO則聲稱調整參賽名稱的行為「符合聯合國慣例」,拒絕傅譯鋒的要求。

第二封信中,他又向WMO詢問,是否能只用「經緯度」座標表示地點,如無法,他將不會繼續參賽。WMO回應,經討論後認定不行,因此會尊重作者撤下參賽照片,並在WMO官方臉書的決選照片相簿中說明,「應拍攝作者(傅譯鋒)要求,WMO自決選中撤除其作品《索爾為我照亮雲層》(Thor help me light up the clouds)」。

自3日晚上照片地點遭到更改後,不少網友到WMO官方臉書抗議,喊「台灣就是台灣,不是中國一省」,如今交涉失敗,這張脫穎而出的「台灣美」照片,最後只能遺憾退出世界舞台。