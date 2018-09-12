WMO擅改「中國台灣」交涉無效 氣象局員工撤照棄賽

彭佳嶼夜空照片作者傅譯鋒寄信要求WMO更名，但遭到拒絕，最後選擇退賽。（圖擷自MWO臉書）

2018-09-12 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局彭佳嶼氣象站員工傅譯鋒，日前拍攝彭佳嶼上空壯觀對流雲照片，投稿世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）2019年年曆封面圖片徵選活動入圍決選，未料拍攝地點卻從「台灣」被改成「中國台灣省」，引發各界熱烈討論，目前官方撤下參賽照片，而傅譯鋒也選擇棄賽。

據《風傳媒》報導，中央氣象局簡任技正伍婉華回應，當初投稿作品時，選擇的地區名稱是台灣，然而WMO卻未經攝影作者本人同意，擅自更改作品出處，而傅譯鋒曾兩度寄信向WMO表示不滿，要求修改回「台灣」，WMO則聲稱調整參賽名稱的行為「符合聯合國慣例」，拒絕傅譯鋒的要求。

第二封信中，他又向WMO詢問，是否能只用「經緯度」座標表示地點，如無法，他將不會繼續參賽。WMO回應，經討論後認定不行，因此會尊重作者撤下參賽照片，並在WMO官方臉書的決選照片相簿中說明，「應拍攝作者（傅譯鋒）要求，WMO自決選中撤除其作品《索爾為我照亮雲層》（Thor help me light up the clouds）」。

自3日晚上照片地點遭到更改後，不少網友到WMO官方臉書抗議，喊「台灣就是台灣，不是中國一省」，如今交涉失敗，這張脫穎而出的「台灣美」照片，最後只能遺憾退出世界舞台。