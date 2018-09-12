明多雲到晴部分地區有雨 「山竹」估計週五迫近台灣

明各地大致為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨。（資料照）

2018-09-12 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（12）日全台各地多為多雲到晴並有局部午後雷陣雨，明（13）日天氣和今天類似，各地大致為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區尤其山區，中午過後有局部午後雷陣雨的機率，提醒民眾戶外活動注意防曬、多補充水分。

根據中央氣象局預報，13日全台各地仍舊維持多雲到晴的天氣型態，白天各地高溫落在約32度至35度間，而雙北地區及高屏可能有35度以上高溫，請民眾務必要做好防曬工作、適時補充水分，以免中暑。

降雨方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後其他地區亦有局部短暫雷陣雨。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，13日竹苗、中部及雲嘉南為「橘色提醒」；北部、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭、花東空品區、馬祖及金門為「良好」等級。

紫外線方面，各地紫外線均有高量或過量等級，其中連江縣、台中市、彰化縣為高量級，其餘皆為過量級，請民眾最好不要在中午前後於烈日下活動，出門防曬措施務必做全。

根據中央氣象局報導，第22號強烈颱風「山竹」持續朝西北西方向移動，估計週五晚間至週六最接近台灣；而第23號輕度颱風「百里嘉」，目前對台灣無影響。

白天各地高溫落在約32度至35度間，而雙北地區及高屏可能有35度以上高溫。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，各地紫外線均有高量或過量等級。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，13日竹苗、中部及雲嘉南為「橘色提醒」；北部、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭、花東空品區、馬祖及金門為「良好」等級。（圖擷取自環保署網站）