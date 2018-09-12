台灣處處有溫情！貧困單親媽求助他里里長 獲眾人伸援

熱心早餐店老闆陳威成長期免費提供單親家庭早餐。（記者蔡宗勳翻攝）

2018-09-12 21:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕人間處處有溫情！讓經濟陷入困境的單親家庭得以絕處逢生。

卓姓單親媽媽經濟困窘，臉書私訊嘉義縣朴子市文化里長楊石旭求助，經楊石旭奔走，母子4人早餐有著落，楊將訊息在其臉書披露後，愛心源源不絕，有人要幫卓女找待遇更好的工作，點心、麵條、剪髮也都人伸出援手，連慈善會也要居家關懷，小愛匯集令人感動。

楊石旭指出，多年前里內有小朋友因家庭經濟不佳，常餓著肚子上學等著吃學校午餐，得知後相當不忍，就去找早餐店老闆陳威成商量，結果熱心的陳老闆很爽快答應長期供應免費的熱騰騰早餐。

日前有位單親媽媽臉書私訊楊石旭，表示日薪600元，而且有上班才有工資，即使獲得慈濟的救助，但要租屋並養3個小孩，生活真的很拮据。

雖然卓女不是文化里的里民，但楊石旭認為助人不能分地方，積極幫其尋找資源解決燃眉之急，首先是解決最基本的早餐問題，結果陳威成二話不說就答應，表示只要有營業就會幫母子準備早餐。熱心公益的陳威成一再強調做這些事「沒什麼」，只是能力所及所做的事而已。

楊石旭將陳威成愛心救援故事po到臉書後，許多人紛紛表示要協助單親媽媽，包括製麵廠與小吃店都承諾無限期供應麵條、下午點心，慈善會也說要來訪視、提供必要的協助。

也有人認為一天薪水600元實在太低，要幫這位單親媽媽找到可以兼顧家庭且待遇更好的工作。