桃市埔心溪機場段整治 預計2021年底完工

市府爭取前瞻計畫補助3億元辦理「埔心溪機場段護岸改善工程」。（記者謝武雄攝）

2018-09-12 20:41

［記者謝武雄／大園報導］桃園國際機場於2016年6月2日大淹水，導致機場癱瘓10幾個小時，也讓埔心溪防洪工程引發各界矚目，為此，市府爭取前瞻計畫補助3億元辦理「埔心溪機場段護岸改善工程」，而配合埔心溪治理工程，機場公司也會同步辦理灌溉供水改善工程，將可達到提升機場段防洪標準，預計2021年底完工。

桃園市長鄭文燦今天前往視察時表示，埔心溪全流域整治經費高達15億8300萬元，上游將採「束洪」、「導洪」、「分洪」、「滯洪」方式整治，包括魚管處、龍岡、黃墘溪、上中福、下中福等分線支線都須納入整治，其中在魚管處分線將興建大型滯洪池，中游位於蘆竹段，也已透過整治解決過去淹水問題。

他說，升格前縣府在埔心溪共進行14項工程，總經費9700萬元，升格後考量埔心溪從八德、中壢、桃園、蘆竹至大園，全長約13公里、流域範圍大，也流經桃園國際機場，必須加強防洪等級，同時引進全流域通盤整治觀念，不再各段修修補補。

鄭文燦說，桃園國際機場於2016年6月大淹水後，檢討須將埔心溪機場段防洪等級提升100年，機場內排水與區域排水併同整治，水務局爭取前瞻計畫補助3億元，未來會將沙圳橋至大埔橋河道護岸平均加高60公分、總長度約3.3公里，並敲除大埔橋下游取水堰、浚深大埔橋至高速公路橋河道，浚深深度約2公尺、總長度約1.4公里，將改建3座橋梁。

另桃園機場公司也配合埔心溪治理及機場第三航廈闢建，同步辦理灌溉供水改善工程，將可達到提升機場段防洪標準、農業灌溉供水無虞的雙重目標，相關工程預計最快今年底開工、2021底完工。