葉俊榮為台大校長遴選開「第三條路」 藍委批：拔管延長賽

2018-09-12 19:54

〔記者林良昇／台北報導〕教育部長葉俊榮今天拋出台大校長遴選的「第三條路」，就是要求台大遴委會從「5名候選人」開始遴選，並表示未放棄行政院訴願會的相關答辯，國民黨立委柯志恩質疑，教育部並沒有釋出善意，只是拿出延長戰法，趁機分化遴選委員，等待輿論轉向。

葉俊榮今天下午召開記者會，要求台大校長遴委會正式召開會議。但柯志恩說，葉俊榮自7月16日上任以來，對管案展開所謂「有溫度的溝通」，要走出開出「第三條路」，表面上努力了2個月，但在記者會上依然老調重彈，接續2位前部長的「拔管」大戲，哪來之前所謂所說「不再糾結」的善意與沉澱？

柯志恩質疑，記者會在一群「反管」教授請願後召開，莫非是為配合演戲、刻意唱雙簧？表面好話說盡、身段放軟，實際上，溫和的面目下仍是頑固專斷的鐵石心腸。或許想拿出之前對付婦聯會的戰法，不斷的試探、攪和，試圖各個擊破，趁機分化遴委，進而消磨校方意志，等待輿論轉向，自始至終都在進行「拔管」的延長賽。

柯志恩說，葉俊榮是出身台大的行政法教授，若真以台大人為榮，且尚知顧及他的法律素養，希望他拒絕做權力的幫兇，勿再以政治凌遲台大、壓制台大，扼殺台大的自主與尊嚴。

她說，依據「國立臺灣大學校長遴選委員會組織及運作要點」第五點，「本會應本獨立自主之精神」，有關校長候選人產生方式、遴選程序、候選人資格審核、及其他有關校長遴選之事項，都是台大遴選委員會獨立自主的任務，不應受任何政治力的干預，這是大學自主以及大學校長遴選的基本常識。

柯志恩也質疑，葉俊榮還說遴委會開會前，必須先行議決遴委蔡明興應先迴避或解除職務，但何時輪到葉俊榮可對台大遴委會下指導棋？葉身為行政法專家，難道不怕被公開挑戰嗎？

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