台中慈濟醫院爆登革熱疫情！護理師和外籍看護中鏢

慈濟醫院爆登革熱群聚感染，初步研判為外圍園區的景觀水池，防疫人員做病媒蚊調查和清除。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-12 21:00

首次上稿 19:15

更新時間 21:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱疫情擴大！慈濟醫院爆發職場傳染，一名護理師與印尼看護近日發病，初步研判感染源是醫院外圍的造景水池，病媒蚊指數為3至4 級，積水容器病媒蚊陽性孳生源，院方進行院內接觸者疫調，目前未發現出現疑似登革熱症狀。

台中市今天新增3名確診病例，其中40歲慈濟醫院護理師與在院內看護阿嬤的29歲外籍看護，分別住在豐原鐮村里與大雅雅楓里，兩人工作地都在醫療大樓，但分屬不同樓層，在4日與8日出現發燒症狀，直到9日及10日病情未改善再再度就醫快篩確診，目前住院治療。

另一名新增個案為大里區祥興里的60歲男性，也住院中。

衛生局指出，護理師先是出現發燒、喉嚨痛，以為是感冒，9日症狀未改善且出現肌肉疫痛而就醫確診；而看護則是8日發燒有就診以為流感做快篩排除，10就醫時還發燒、嘔吐、肌肉痠痛，快篩確診，而她照顧的阿嬤未出現症狀並採檢排除感染。

疾管署經疫情調查分析初步研判感染地應為醫院外圍園區的造景水地，發現28個積水容器，其中有2個病媒蚊陽性孳生源，醫院前日在院區外圍緊急噴藥，昨天在大樓內部化學防治，今天市府會再派員執行戶外熱霧及殘效化學防治，確保效果及持久性。

由於新增個案工作地及居住地潭子區、豐原、大雅區之前都未傳出登革熱病例，衛生局代理局長陳南松表示，醫院內外人來人往，可能有隱性感染者，可能未發病或症狀輕微，造成傳染，初步也在園外景觀水地發生孳生源，院內外都要進一步防疫，監控相關人的健康情形，防止次波傳染。