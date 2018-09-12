超狂「豬膽汁」面膜 合體膠原蛋白搶鮮上市

南投縣長林明溱（中）、農業處長陳瑞慶（左）等人，敷上面膜「豬膽汁膠原蛋白面膜」，行銷縣府唯一生產單位南投縣農產運銷公司研發的新產品。（記者謝介裕攝）

2018-09-12 19:37

〔記者謝介裕／南投報導〕面膜產品百百款，但你聽過「豬膽汁」做的面膜？南投縣政府唯一生產單位「南投縣農產運銷公司」，與生技公司歷經一年來努力研發的新品「豬膽汁膠原蛋白面膜」，今天下午舉辦發表會正式上市，也為公司多角化經營腳步又往前推進一大步。

南投縣農產運銷公司今天舉辦中秋新產品發表會，縣長林明溱到場代言行銷，親自敷上面膜，也試吃「金磚豬肉乾」及爌肉飯2項新產品，林明溱說，他只敷了大概5分鐘，就覺得皮膚變得比較白皙！中秋節即將到來，配合香腸、醃肉系列產品促銷，面膜每盒5片裝，原價320元，即日起至9月30日，只要199元，相當於6折，十分划算。

南投縣農產運銷公司總經理盧成霖及經理楊添貴說，「豬膽汁膠原蛋白面膜」，顧名思義，主要原料是從豬膽汁及豬皮萃取而來的，有別於一般面膜保濕、滋潤，更善用豬膽汁具有的抗菌、消炎特性，標榜臉部就算有青春痘或擠痘不慎造成的細微傷口，也保證溫和不會刺激皮膚，更重要的是，面膜是以「天蠶絲」材質製成，每片厚度僅1毫米，薄到讓人不覺得它的存在，透明度幾乎百分之百，方便愛美的朋友，工作之餘也可隨時美容護膚，疼惜自己一下﹗

盧成霖進一步說，南投縣農產運銷公司也是南投縣內唯一提供肉品交易的場所，以往豬隻宰殺後，豬膽就以廢棄物處理，每年約須花費20多萬元，如今不但可節省清運處理費，連同面膜在內的清潔美容護膚等相關產品，初估1年可為公司創造的附加價值超過200萬元，也讓人看到豬隻食用以外多元用途的一面。