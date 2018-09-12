保健》「少量多餐」真能變瘦？ 專家這麼說

2018-09-12 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕提到減重話題，往往有人會主張「少量多餐」，藉由短時間分開進食，避免熱量過剩而囤積脂肪，同時還能預防身體因飢餓缺糖、代謝降低的問題，不過當這門計劃套在「外食族」身上時，恐有愈減愈肥的風險！

據《華人健康網》報導，營養師蔡正亮表示，將一天的熱量平均分配在5至6餐中，除了縮短空腹期、減少飢餓感外，還能增加熱量消耗，被認為益於減重，然而有臨床飲食研究證明，「3餐正常」和「少量多餐」的減重成效相同，重點並非落在進食頻率，而是每日攝取及消耗的總熱量。

營養師孫語霙在部落格指出，平時在家自己料理的人能控制食材，進行「少量多餐」較無問題，但外食族要實施卻不容易。以身高160公分、體重50公斤，一個月想減重2公斤的成年女性為例，每天只能攝取1200大卡的熱量，當早上一杯拿鐵150大卡、鮪魚蛋吐司一份400大卡、便當600至800大卡，很快就會超標，到最後可能只拿超商零食或其他簡單的食物果腹，造成營養素不足、新陳代謝降低，甚至引發便秘，尤其對容易飢餓的人來說，吃不飽更會造成心理負擔。

蔡正亮建議，如要採用少量多餐原則，可適當增加膳食纖維及蛋白質比例，或進食時以液體食物為優先，用適當技巧增加飽足感，才能在減重同時把持身心健康，避免走入破功一途。