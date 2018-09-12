汪星人陪你健行 仁愛鄉春陽史努櫻步道不一樣

「雲海」總是陪伴協會人員、遊客上步道，守護安全。（記者佟振國攝）

2018-09-12 19:49

〔記者佟振國／南投報導〕雲海總是飄忽不定，但在南投縣仁愛鄉春陽村新完工的史努櫻步道，「雲海」卻是真心的陪伴守護，原來牠是南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會所飼養的狗，不僅陪伴部落居民上山整修步道，也會守護遊客安全，堪稱是最盡職的步道嚮導。

為能讓高山生態與觀光產業共存共榮，仁愛鄉春陽、精英、都達3村6部落的居民透過農委會林務局輔導，前年底成立南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會，去年正式展開「能高賽德克山村綠色經濟永續發展計畫」，實踐「里山倡議」，包括部落手作步道、民俗植物調查、部落生活記憶故事、部落農業安全用藥及在地農產行銷推廣。

其中登山步道率先完成春陽村史努櫻步道改善，這是部落工班羅利財等16名成員的心血結晶，他們利用冬季農閒時整修近1公里的步道，以原木設施護欄，水土保持擋板製成階梯，讓原本失修陡峭難行的小徑，變成老少咸宜的休憩步道。

除了步道硬體設施大幅改善，步道上還有盡職的汪星人「雲海」貼心陪伴守護，協會執行長刑玉玫表示，「雲海」是協會飼養的狗狗，她最怕蛇，每次上山勘查步道都帶著牠，牠也樂意跟著工作人員跑來跑去，步道路線一清二楚，為遊客導覽時，牠也瞻前顧後，，緊盯每個人的腳步，就像是嚮導犬，陪伴守護登上步道的居民、遊客，深受大家歡迎。