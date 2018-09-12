史努比探索太空 一卡通新卡可愛又迷幻！

史努比太空系列卡有透明感。（一卡通提供）

2018-09-12 19:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕很多人不知道， 美國知名卡通角色SNOOPY（史努比），其實在50年前就已參與登月計畫﹔一卡通今發表SNOOPY太空系列卡，並闡述50年前的過往，讓系列卡更有故事。

一卡通表示，美國阿波羅登月任務時期，美國航太總署NASA就向史努比作者、已故漫畫家查爾斯．舒茲徵求合作，希望史努比能成為促進安全的象徵。

在1969年阿波羅10號（Apollo 10）任務中，指揮艙取名叫「查理布朗」，而登月艙則稱為「史努比」，這場任務是阿波羅11號（Apollo 11）正式登月前的全面彩排，沒想到愛冒險的SNOOPY早就登上太空了。

日前美國航太總署更宣布一項新的太空協議，將徵召SNOOPY的花生家族漫畫角色們，幫助推動未來的深太空探測任務，盼藉此讓學生們更有興趣參與科學、技術、工程和數學。

今年SNOOPY也推出全新授權圖像，有別以往圖像設計，這次把愛冒險的SNOOPY送上真實的太空，除有主角SNOOPY各種可愛樣貌，背景全是NASA授權的宇宙星空的實景照片，一卡通特別為這系列新卡做了透明卡及雷射閃膜的設計，透過光影呈現出太空中的星雲變化及光線折射的迷幻感。

起源於1950年代連載的漫畫作品《花生漫畫》的SNOOPY，69年來深受大小朋友的喜愛，一卡通統計截至目前為止已發行過62款、超過50萬張SNOOPY系列票卡，在每一波發表票卡上均不斷嘗試創新，相信全新系列票卡將再次造成另一波的搶購熱潮。

SNOOPY太空系列一卡通今日（9/12）開始販售，本系列共發行4款，分別為《飛奔月球》《外星植物》2款透明卡，及《太空騎士》《太空飛行》2款閃卡。

一卡通史努比太空系列卡結合太空實景照。（一卡通提供）

史努比太空卡雷射閃膜設計。（一卡通提供）