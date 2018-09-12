只到今晚8點！日落後天空出現「金星合月」天文奇景

中央氣象局指出，今（12）日有較為奇特的「金星合月」天文現象可供欣賞，有機會看到閃爍的金星與月亮同時出現。（記者廖振輝攝）

2018-09-12 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（12）日有較為奇特的「金星合月」天文現象可供欣賞，從各地日落後至月亮落入地平線前，朝月球方向望去均有機會看到與它同時出現、閃爍的金星，此現象只至晚間8點月沒結束。

民間氣象社群「天氣即時預報」臉書粉絲專頁指出，今天全台平均月沒時間為晚間8點整，在月亮消失於地平線之前，可以以肉眼看到月亮旁邊閃爍的金星，但在月沒後就無法再行觀測，呼籲民眾應把握機會欣賞難得的天文現象。

「天氣即時預報」解釋，「金星合月」天文現象亦為金星與月球同時出現在天空中，更為準確的說法為2者落於同1條假想的赤道經線上，金星與月亮可形成此種景觀，卻無法與太陽共構「金星衝」，原因在於金星繞行太陽軌道在地球軌道的內圈，因此無法把地球夾在其與太陽中間，形成「衝」的天文意涵。

「天氣即時預報」補充，金星與地球的距離比火星還靠近，但因其大氣組成有96%均為二氧化碳，溫室效應相當嚴重，無法散去的熱氣使金星表面可高達攝氏462度，為太陽系類地行星中最為炎熱的行星，任何生命體均無法在金星良好生存。

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