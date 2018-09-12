醫病》男罹巴金森病10年 配合治療幾與常人無異

2018-09-12 21:02

〔記者王俊忠／台南報導〕65歲林先生10年前罹患巴金森病，但他10年來配合醫師持續用藥與維持良好生活習慣，如今回診時，他外觀看起來只有行動慢一些、面帶親切笑容，幾乎與常人無異，生活可完全自理。神經科醫師表示，透過藥物與非藥物配合治療，確可減緩病症的惡化。

成大醫院神經科醫師簡崇曜表示，巴金森病是神經系統退化疾病，隨著年紀越大，症狀逐漸愈嚴重，主要有顫抖、動作遲緩、肢體僵硬，家屬帶患者求醫的主訴常常是走路會小碎步、越走越快向前衝，絕大多數患者在發病後7.5年有嚴重動作障礙而需要輪椅代步。

簡醫師說，巴金森病主要是因腦部神經傳導物質「多巴胺」不足所造成，這病治療以藥物增強腦部多巴胺系統的功能為主，其中以左多巴（levodopa）的補充治療最為有效。現階段無法根治巴金森病，也無法阻止疾病的進行，但藥物治療、外科手術等方法，確實對病人的生活品質、自我照顧及工作能力有很大的幫助。

除了藥物與手術外，簡崇曜醫師說，在飲食方面要保持均衡營養、攝取益生菌與益生元增進腸道健康、維持適當體重避免過瘦；活動方面要保持適量運動，有氧運動和肌耐力訓練、太極拳、瑜珈等，都有研究證實可改善症狀，並可透過復健物理治療訓練肌力、步態、平衡、移位及關節活動度等。

另外，善用輔具的幫助也可以增加活動能力、減輕關節疼痛與減少跌倒的機會；音樂治療和舞蹈治療，對於步態、平衡、生活品質甚至認知功能，都有研究顯示具正面效果。