校園旁人行道與路面同高 違停、學童跌倒頻傳

校方移除椰子樹後，留下樹穴有礙觀瞻，曾有學童行經跌倒。（記者許倬勛攝）

2018-09-12 20:11

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮區東安國小校門口前的人行道，因與路面高低落差不明顯，常有駕駛分不清楚，將車違停至人行道上，每逢上下學期間總影響交通順暢。平鎮區公所表示，經勘查人行道確實有安全疑慮，將配合電纜地下化同步施工，下週一會召開協調會研議施工時間。

東安里長戴珮宜說，過去因校方在人行道上栽種椰子樹，因此車輛不會貿然停放，後來因落葉落果砸人頻傳，考量行人安全，校方在四年多前決定移除，違停的問題就開始出現，遺留的樹穴也有礙觀瞻，有學童路過踩到跌倒，附近居民、家長對此抱怨連連。

市議員謝彰文日前邀集相關單位會勘，她說，東安國小周圍人行道歸區公所列管，依市區道路行政法規定，人行道緣石高度與柏油路面須有15至20公分差距，與同高的現況明顯不符，經平鎮區公所工務課評估，會後決定刨除路面、重新鋪作，墊高至約20公分。

謝彰文說，市府計畫將校方周圍電纜地下化，為免短期內二度施工擾民，人行道重鋪工程將與電纜地下化同步，下週一將與台電公司、區公所等相關單位協調施工時間。

校方移除椰子樹後，留下樹穴有礙觀瞻，曾有學童行經跌倒。（記者許倬勛攝）