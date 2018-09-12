不來台灣直撲中國 超強「山竹」最新模擬路徑曝光

今年第22號颱風山竹（MANGKHUT）被美國列為超級颱風，中央氣象局認為暴風圈應不會碰觸到台灣陸地。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-12 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年第22號颱風山竹（MANGKHUT）被美國列為超級颱風，美國佛州大學（FSU）研究生對此統整全球預報系統對於山竹的路徑模擬圖，目前密集的預測路徑均為登陸菲律賓或穿越巴士海峽，並往中國兩廣地區前進，中央氣象局認為山竹颱風暴風圈應不會碰觸到台灣陸地。

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，可看出各國官方最新研判出的山竹颱風移動路徑，均為登陸菲律賓或穿越巴士海峽，直撲中國廣東、廣西、雷州半島與海南島。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（12）日在推特中指出，超級颱風山竹在向西移動的過程中愈發強大，從14日起極可能為菲律賓帶來嚴重暴雨、土石流等災情，它在17日轉而侵襲中國東南部。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）對山竹颱風持續發布紅色警示，推估24小時內強度還會持續增強，台灣南部與東南部15日有可能位於它的7級陣風範圍內。

中央氣象局指出，山竹颱風中心現在的絕對位置在北緯14度，東經135.1度，在未來12小時內以時速22公里朝西北西方邁進，目前秒速13.9公尺至17.1公尺的7級陣風半徑達到280公里，瞬間最大風力高達每秒68公尺，等同於超過17級陣風的超級強度。

傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）推特全文

Super Typhoon #Mangkhut has strengthened more as it tracks westward. Mangkhut will pass near northern #Luzon Friday night or Saturday before striking SE #China early next week. Flooding rains, mudslides and destructive winds likely across Luzon. #Philippines pic.twitter.com/EJc1JIBAk6 — Jason Nicholls （@jnmet） 2018年9月12日

各國官方最新研判出的山竹颱風移動路徑，均為登陸菲律賓或穿越巴士海峽，直撲中國。（圖擷取自tropicaltidbits）