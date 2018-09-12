體驗開蘭艱辛史 2018吳沙藝文季週六登場

吳沙故居於2004年登錄為歷史建築，由宜蘭吳沙文化基金會維管，經10年時間翻修成現況。（記者林敬倫攝）

2018-09-12 19:45

［記者林敬倫／宜蘭報導］由宜蘭吳沙文化基金會舉辦的「2018吳沙藝文季」，將於週六（15日）於礁溪鄉吳沙故居登場，活動當天除有故居導覽，還舉辦寫生及書法比賽；宜蘭吳沙文化基金會董事長吳定國指出，希望藉由活動，讓吳沙開蘭的艱辛歷史走出去，不會只剩史書上寥寥幾筆的紀錄而已。

吳沙故居於2004年登錄為歷史建築，由宜蘭吳沙文化基金會維管，經10年時間翻修成現況，由於農曆8月15日中秋節前一天，是開蘭始祖吳沙的生日，基金會決定中秋前夕，選擇一天辦理吳沙藝文季活動，紀念開蘭始祖吳沙，今年已邁入第5年。

活動於週六上午8點半舉行，除有故居導覽，還結合礁溪及壯圍的特色社區，推出以藝文結合生活的「五告好玩園遊會」，除設立10個特色攤位，還有許多寓教於樂的版畫、速寫DIY教學、藝文展演、親子寫生、美食分享及闖關活動，並搭配寫生及書法比賽，讓民眾寓教於樂，認識在地社區，還能充分認識開蘭始祖吳沙的故事。

吳定國表示，今年的吳沙藝文季最大特色就是「五告好玩園遊會」，透過更多的藝文展演和動手做活動，讓學習變得更有趣，希望藉由活動，紀念吳沙公開蘭，讓這段篳路藍縷的歷史，能不只是史書上寥寥幾筆，能夠讓更多人深入認識。