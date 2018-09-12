澎湖新添10輛低地板公車 長輩婦孺搭車更方便

2018-09-12 20:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁入高齡化社會，仰賴公車交通比例甚高，澎湖縣政府積極爭取交通部補助，今年新增10輛全新低底盤公車，今天在縣府廣場舉行校閱典禮，由縣長陳光復校閱，他勉勵車管處同仁除了硬體設施提升，也要加強軟體服務能量。

近年澎湖縣政府積極進行公車汰舊換新，向中央爭取補助，繼104至106年度獲交通部補助4923萬9545元後，107年再獲交通部補助5075萬7676元、自籌624萬5564元，添購10輛低底盤公車。今天的校閱典禮由陳光復主持，包括議員呂黃春金、黃春燕、車船處長高文石、環保局長馬金足、政風處長邱盛林到場觀禮。

陳光復說，澎湖65歲以上長者有1萬6000多位，前次交通部補助1億多元經費，引進16輛低地板公車。除了硬體設施提升，陳光復也期勉所有駕駛同仁繼續以微笑、熱忱、貼心的服務品質，將民眾安全送達到目的地。他指出，縣府未來將發展智慧車站，為國內外旅客、背包客提供更舒適、快捷服務。

此次新車為低地板公車，車身有側傾功能、配備輪椅上下渡板，車內有安全裝置的輪椅座位和導盲犬空間，低地板公車不用上下台階、車內明亮寬敞、座位及各種設備妥善配置，無論對肢體障礙的朋友、帶導盲犬的視障朋友、年長者、孕婦、孩童、推嬰兒車的媽媽、甚至不良於行的乘客，都提供更友善、無礙的服務。

校閱典禮後，陳光復也推輪椅體驗低底盤公車上下渡板方便性，對於便利性給予肯定。