葉俊榮要求台大 從「5名候選人」重新遴選校長

葉俊榮今天下午緊急召開記者會，拋出台大校長遴選的「第三條路」，就是要求台大遴委會從「5名候選人」開始遴選。（記者羅沛德攝）

2018-09-12 17:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮今天拋出台大校長遴選的「第三條路」，就是要求台大遴委會從「5名候選人」開始遴選，並表示未放棄行政院訴願會的相關答辯，但行政院最後期限是壓在10月3日，葉重申，若台大、遴委會等未處理，將來恐陷入冗長行政救濟，將影響台大乃至高教界未來發展。

葉俊榮今天下午4點半緊急召開記者會，說明台大校長遴選案進度，他重申自己上任後，看見台大校長遴選的僵局，決定不斷溝通，因為基於相關行政救濟的了解，未來真正漫長、耗時的是行政訴訟程序，不願讓行政救濟拖延到台大未來發展。

葉俊榮表示，自己仍依照教育部在5月4日發函給台大的公文內容，認為台大雖然在8月2日將台大遴委會的聲明寄來，但非實質開會討論，相當可惜，最後與部內同仁討論多時，決定將當初公文的「重啟遴選」再進一步說明清楚。

葉俊榮說，「重啟遴選」過去可能會擔憂要從頭開始冗長執行，但經過討論後，教育部決定，要求台大遴委會從1月5日的第4次遴委會實質開會開始，重啟5名台大校長候選人的相關投票，最後選出1人，並再將其結果送給教育部，如今新學年開始，呼籲台大盡速協助台大遴委會，正式召開會議。面對爭議疑慮。

5名台大校長候選人分別為中研院副院長周美吟、台大文學院前院長陳弱水、台大電資學院院長陳銘憲、台大行政副校長張慶瑞、台大財金系教授管中閔等5位。

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