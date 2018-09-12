IG官網貼台北橋「機車瀑布」獲95萬讚 網友卻酸落後

IG官方分享台北橋機車瀑布的照片，短短1天吸引95人萬讚。（圖擷取自Instagram官方帳號）

2018-09-12 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北橋知名的「摩托車瀑布」昨日登上instagram官方帳號的版面，壯觀的景象短短1天就吸引95萬人按讚，外國網友更是驚嘆連連，直呼「好厲害的照片」，然而也有網友酸「落後國家才一堆機車，丟臉」，引發不同意見爭論。

台北橋是連接新北市三重區和台北市大同區的重要橋梁，其歷史不僅可追溯至1888年清領時期，也曾是台北八景之一「鐵橋夕照」的所在地，而現今因每日有大量的摩托車族行經，大量機車車流下橋的震撼畫面，還曾經登上日本綜藝節目，被稱為「摩托車瀑布」，更成為許多日韓觀光客來台必探的景點之一。

11日instagram官方帳號分享了一張由香港攝影師「M. CHAK」拍下的台北橋機車瀑布，1天內馬上吸引了95萬人按讚，不少外國網友感到驚嘆，紛紛留言「好厲害的照片」、「想親眼目睹」，但卻有網友批評這個景象「很丟臉」，表示「落後國家才一堆機車」，引發網友熱議。

台灣網友們在PPT板上熱烈討論，有網友認為「滿街機車看了真的很噁」、「新北人可以坐捷運來台北嗎？」然也有網友表示「阿就買不起汽車啊」、「機車明明是最適合台灣的交通方式」、「台灣這麼小，上個班是要開什麼四輪？」、「汽車一堆違停最棒了」、「好啦改騎gogoro最潮」。

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