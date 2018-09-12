廢材製成夾娃娃機 新北自造者週末飆創意

2018-09-12 17:57

〔記者何玉華／新北報導〕「2018新北自造者嘉年華」週末兩天假日在新北市政府市民廣場及一樓大廳登場，規劃三大跨域主題展區，還有熱閙的「無人機飛行障礙賽」與「紙箱機器人競技場」，還可以親手製作果醬機器人、科學魔法車和智慧盆栽等有趣體驗。

連續舉辦多年的新北市自造嘉年華，今年強調不設限的創客精神，規劃自造自慢、溫度手作、Maker-Cafe共3大跨域主題展區，邀請新北在地金工、服裝、CNC加工等優質產業到場示範機台製程操作及產業職人分享，還有熱閙的「無人機飛行障礙賽」與「紙箱機器人競技場」。

今天舉行宣傳記者會，會中邀請到任何東西都能拿來當作樂器的「二手貨Stomp」打擊樂團，舞台上以各式的水桶等工具演奏樂曲，相當動聽；新北市長朱立倫到場為嘉年華活動暖身，一一體驗現場業者的作品，還有用廢材製成的夾娃娃機。

朱立倫說，台灣早期經濟發展成果，其實就是源自動手實作的自造者精神，新北市透過跨局處的協力整合，致力推動「自造者Maker」理念，不僅積極與產業合作，同時將創客教育向下扎根，鼓勵學生動手實作，擴大職涯想像，教育局推動的職涯探索中心及勞工局所負責年輕朋友職業訓練，都是新北創客精神的落實。

勞工局長許秀能表示，15、16號兩天活動期間，由創客親手打造，利用3D列印夾爪、木材廢料組成的「廢材夾娃娃機」，民眾只要拍照打卡就可以免費體驗，每日限量100名，獎品是價值5000元的電子烏克麗麗。