使用逾50年 苑裡公有市場將做耐震評估

使用超過50年，苑裡公有零售市場將詳評耐震能力。（記者蔡政珉攝）

2018-09-12 17:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公有零售市場使用已經超過50年，建物較為老舊，苑裡鎮公所曾規劃改建案但遭到攤商反對，決議原地修繕。為了更清楚目前公有零售市場建物結構狀況，苑裡鎮公所爭取經濟部補助評估耐震能力，將於近日上網發包。

苑裡鎮公所指出，之前因擔憂公有零售市場建物老舊顯得危險，曾提出改建案並與攤商座談，不過鎮公所版本遭到反對，最後與攤商簽立切結書確定將改採原地修繕。

不過，因台灣處於地震好發地帶，為了深入了解目前公有零售市場結構物耐震能力，苑裡鎮公所向經濟部申請補助，針對建築物耐震能力進行詳細評估，獲得1258萬餘元補助，希望詳評後能確實掌握公有零售市場結構物狀況。

苑裡鎮公有零售市場位於苑裡鎮中心，販賣生鮮、蔬食與日常雜貨攤商眾多，採買民眾更是絡繹不絕，每天上午都可見到大批人潮湧入公有零售市場與周邊購物，建築物安全性更是不容忽視。

不過，苑裡鎮公有零售市場曾多次引起爭議，苑裡鎮公所曾認為建築物結構安全與營業衛生等都出現相關問題，公共設施管理所與攤商意見僵持不下，甚至發生租約到期公所遲不與攤商續約情形。

此舉曾引發攤商不滿，後來攤商向代表會陳情，苑裡鎮長杜文卿裁決續約期限到杜文卿任內為止，以示負責，但契約加上附加條款，明確告知攤商建物有危險之虞，必須認知到相關事實，才讓爭議落幕。