潭水亭帳目不清？ 志工夾報為現任主委說話卻衍生風波

2018-09-12 19:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區日前出現一份夾報，內容寫給「潭水亭的信眾們」，內文指稱潭水亭管委會近十年來被兩名職員把持，新任主委要改革，帳目卻至今未交接，甚至請出議員及黑道遊說施壓，要「觀世音菩蕯的弟子勇敢正義的站出來」，呼籲「主委大刀闊斧革新，不要懼怕任何打壓」；信眾認為該夾報指涉廟方帳目不清，已嚴重影響廟譽，要求警方調查。

潭水亭是潭子區的信仰中心，去年該廟首創以擲筊方式決定主委，因蔡瑞忠獲得最多聖杯，被視為是「由觀世音欽點」的主委，於今年元月一日走馬上任，蔡瑞忠上任後即進行人事調動及改革，結果引發部分人員不滿，檢舉不斷。

本月9日周日上午，潭子區更出現一份夾報，內容直指廟務遭兩名職員把持，致主委改革受阻，雖是挺現任主委，卻因指稱「現帳目都還沒清楚交接給新主委」，引發外界質疑廟方帳目不清，信眾認為潭水亭的經費皆來自信眾捐獻的善款，尤其最近正計畫興建廚房及文化大樓，帳目不清對外無法交代，要求警方調查，一定要查出夾報者負責。

潭水亭前任主委邱水木也表示，廟方的帳目當初即清楚交接給蔡瑞忠，夾報內容對廟方很不利，夾報者應出面負責；還有信眾表示，本月9日凌晨4點多，潭水亭的地藏王菩薩殿即因警報器短路而冒煙，幸廟方人員及時發現撲滅火勢，否則後果不堪設想，當時就有人說「因觀世音知道要出夾報才氣得冒火」，並否認有議員或黑道遊說施壓。

現任主委蔡瑞忠指出，廟方的帳冊已於今年三月交接完成，並經會計師認證，他會於本周日委員會議中公布，以正視聽，並已請求警方追查夾報人員。據了解，夾報者為前潭水亭誦經團的陳姓師姐，目前已未在廟裡服務；潭子分駐所表示，已請其到案說明。

蔡瑞忠表示，陳姓師姐只是不了解實際狀況而以「極端的方式」處理，致引發外界誤解，他希望警方能協助找到人後，私下和平處理，看如何澄清及彌補，不想事件再擴大。