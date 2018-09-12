金廚總舖師之子也鑲金 南英3師生世界名廚大賽奪金

南英商工餐飲系老師陳俊帆（右）與學生陳廣琦（中）、盧昱豪（左）參加菲律賓世界名廚大賽，抱回1特金、2金牌、3特殊獎。（記者劉婉君攝）

2018-09-12 19:07

［記者劉婉君／台南報導］2018菲律賓世界名廚大賽於8月下旬舉行，台南市南英商工餐飲系老師陳俊帆帶領3年級學生盧昱豪及陳廣琦參賽，師生3人共獲得1特金2金牌3特殊獎，2名學生均是第1次出國比賽就抱回金牌。其中，盧昱豪的父親盧正治為台南知名的外燴總舖師，也曾拿下世界金廚的殊榮。

菲律賓世界名廚大賽共有菲律賓、台灣、日本、韓國等國近百名國際名廚參賽，每位選手都有10年以上的廚藝經驗，而學生組部分也有上百人參賽，多數都是大專院校學生，盧昱豪與陳廣琦年紀雖小，表現相當出色。

盧昱豪從小學開始就常到外燴現場幫忙，此次參加西餐主菜家禽類，將盤子當成畫布，以紅莓醬汁為顏料，畫出粉嫩的櫻花搭配煙燻鴨胸，畫盤過程中吸引許多評審駐足，不僅拿下個人賽金獎，也獲得「世界廚藝五星獎」。

假日在海鮮料理店工讀的陳廣琦參加西餐主菜海鮮類項目，以海大蝦包覆新鮮干貝，醬汁以台灣的芒果等水果為材，表皮焦化過再處理的青椒與甜椒，只留下蔬菜的甜味，更襯托出海鮮的鮮甜滋味，同時拿下個人賽金獎與「青年廚師獎」。

陳俊帆將培根牛肉以創新的手法料理，台灣水果做成的醬汁搭配牛肉、鱸魚與鴨胸，清爽順口，也讓評審詳細詢問製作方式，並獲得個人賽特金獎及終身成就獎。

盧昱豪以畫盤為美食加分，作品色香味俱全。（記者劉婉君攝）

盧昱豪以畫盤為美食加分，作品色香味俱全。（記者劉婉君攝）

陳廣琦的作品。（記者劉婉君攝）