大里將建大峰路防災公園 滯洪量約1萬立方公尺

中市水利局將在大里興建大峰路防災公園，滯洪量約1萬立方公尺。（水利局提供）

2018-09-12 18:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大里大峰路、仁化路口及忠孝路、仁化路口逢大雨必淹，為解決問題，水利局規劃大里區興建大峰路防災公園，已提報中央前瞻計畫補助，目前進入工程設計階段，預計明年動工，109年完工啟用，可增加滯洪量約1萬立方公尺，保護面積約41公頃。

極端氣候強降雨不斷，因此興建有功能性的滯洪池便很重要，而大里有許多地區常淹水，水利局規劃大里區大峰路興建大峰路防災公園，整個公園面積約7000平方公尺，而且整個公園就是滯洪池，屬於淺碟造型，一旦完工將可減少大峰路、仁化路口及忠孝路、仁化路口逢大雨必淹的情形。

水利局長周廷彰表示，將以「海綿城市」概念為基礎，設置雨積磚、雨花園、礫石樁、鋪面滲透工法、滯洪池等工法，增加滯洪量約1萬立方公尺，並可做為水資源循環再利用的教育展示空間，進一步提升台中防災能力。

水利局表示，大峰路防災公園是接續大里區美群路、仁化路、中興路等雨水下水道工程陸續完工之後，進一步改善仁化路、草湖地區長年淹水，最後必須完成的重要工程，總工程費共1億4000萬元，其口中央補助70%，市府負擔30%，今年提報前瞻基礎建設補助，目前已進入工程設計階段。

大峰路防災公園除了新建滯洪設施以外，也將設置適合各年齡層族群使用的遊憩場所，如草地斜坡趣味滑梯、體健設施、球場或鄰里活動廣場等多元使用性的公園。

大峰路防災公園一旦在109年完工後，預計將可增加滯洪量約1萬立方公尺，保護面積約41公頃，保護人口約2260人，進一步提升台中市防災能力，同時將可提供大里區另一處結合水利示範設施及鄰里休憩運動的多功能公園，讓民眾認識水資源循環再利用的各種工法。