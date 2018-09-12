「東澳－南澳」擬納蘇花改 預計今年底可行性研究

2018-09-12 16:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蘇花改第一階段蘇澳－東澳今年2月5日已通車，後續南澳到和平、和中－大清水規劃109年都會通車。不過未納入蘇花改的東澳－南澳路段，當地民眾反應走回舊線時，車速時速僅30公里至40公里，道路跟蘇花改也有落差，近年死亡車禍事故也增加；因此，交通部公路總局表示，預計今年底就會著手進行納入蘇花改可行性研究。

交通部長吳宏謀表示，蘇花改工程全長38.8公里，很多路段都是隧道、橋梁，像是目前通車的蘇澳－東澳9.7公里，就有8.2公里是隧道跟橋梁，工程難度可想而知；今日舉辦「蘇花改工程技術論壇」，就是要讓社會了解工程辛苦，將特殊改善方法記錄下來，不要通車後就忘記。

另外，吳宏謀也說，以前他在工程會時，就積極推動最有利標，改善台灣工程環境，使公司要有競爭力，就必須要有精銳之士，讓社會大眾珍惜工程人員。

蘇花公路「東澳－南澳」事故件數逐年增加，103年A1事故1件、A2事故20件，104年A1事故1件、A2事故30件，105年A1事故7件、A2事故52件。，吳宏謀表示，現在蘇花公路還會陸續有些路段加進蘇花改，期許蘇花改全路段完成後，提供民眾一條安全道路，並讓公共運輸能夠通行。

對於詢問交通部已將非蘇花改路段，進行邊坡、彎道改善，為何還要啟動將該路段納入蘇花改的可行性研究。吳宏謀表示，他之前去當地的時候，有很多鄉親意見領袖都提出該建議，而交通部在建構東部一條安全回家道路上，當然不希望有鍛鍊，且經過山區的道路，交通部對安全追求是沒有止盡的，會一直追求零事故目標。

吳宏謀表示，鄉親提出來我們當然要認真評估，但若現況道路足以滿足民眾需求，交通部也會據實以告；若有需要改善精進也會進行，不過涉及重大建設，也會進行環境影響評估。

公路總局蘇花改工程處則表示，蘇花公路未納入蘇花改路段包含東澳－南澳、大清水以南2路段，目前較多民眾反應東澳－南澳路段，行駛起來與蘇花改落差較大，近年死亡事故件數也在增加；而東澳－南澳中間會經過新澳隧道，使平均車速僅30公里至40公里，希望能夠比照蘇花改進行改善。因此，公總已著手研議要做該路段改善的可行性研究，目前正進行前置作業，預計今年底就可啟動。至於大清水以南路段，這幾年崩塌、事故較少，現在看起來改善需求並不大。