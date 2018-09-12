「金路獎」設維護獎項 交長：生辛苦，養也很重要

金路獎設場站、設備維護獎項，交長吳宏謀：因道路生很辛苦、養也很重要。（台鐵局提供）

2018-09-12 20:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕有交通界奧斯卡獎之稱的「金路獎」，今日舉辦第19屆頒獎典禮，交通部長吳宏謀表示，金路獎項非常多元，不論是興建工程、維護營運、用路人資訊提供等，這些獎項就是要人知道，興建工程當然辛苦，生了之後養它也是很重要，金路獎就是特別要感謝所有交通人的付出。

參加金路獎評比的機關包含公路總局、高速公路局、台鐵局、鐵道局、北市捷運工程局、台灣高鐵及各縣市橋梁維護、路況養護單位；角逐路況養護、優良景觀、設備維護、場站環境維護、用路人資訊、傑出工程等6大類獎項，最終總計44個機關單位及4個廠商獲獎。

用路人資訊類獲獎項目中，高公局關西工務段利用大數據分析行車資訊，以智慧平台派遣最佳配置，有效縮短50%以上事故排除時間；並利用靜態指示標誌、警廣即時線上廣播等方式，提供民眾行車資訊，有效疏解平日通勤路段、假日觀光集中地區道路雍塞問題。

吳宏謀表示，台灣這些年來的發展，所有交通同仁貢獻巨大，未來會在既有交通基礎建設的厚實基礎下，將路網變得更齊全。以鐵道路網來說，雖然社會大眾很多都很支持，但也有許多其他聲音；吳宏謀強調，鐵道路網對台灣觀光發展、提供便捷公共運輸都扮演重要角色，鐵道就是人體動脈，安全、穩定、運量高，搭配公路客運公車、市區輕軌、捷運等，這是台灣未來人口稠密區域，或每年上千萬觀光客來台旅遊都非常需要的公共運輸。