台南市府招考臨時人員 即起報名

2018-09-12 17:31

［記者王涵平／台南報導］南市府107年度第4次約聘（僱、用）、臨時人員統一招考9月12日至9月17日受理報名，釋出63個職缺，10月20日辦理甄試，南市勞工局鼓勵踴躍報名。

勞工局長王鑫基表示，市府各機關學校約聘（僱、用）、臨時人員集中公開甄選共有63個職缺，其中以文化局提供24個職缺為最多。此外，為呼應市府推動英語作為第二官方語言的政策，有16個職缺以英語做為參考條件，期許各項業務逐漸國際化並與國際接軌。報考資格除需要特殊專業技術的職缺外，其中臨時人員共31個職缺，只要具備高中（職）畢業或相關工作經驗3年以上即可報考。

統一招考口試分為一般性命題及專業性命題，一般性命題的題庫已置於勞工局及職訓就服中心網站之「就業甄選」專區，考生可於網站下載試題事前準備；專業性命題採預先命題多套，考試前再由專責單位抽取組題密封，當天考試現場抽取一套。

勞工局職訓就服中心提醒報考人，在寄發報名表前務必檢查各項應填欄位、應繳表件及親筆簽名有無缺漏，此外，需特別留意一「臺南市政府各機關學校現職人員不得報考現職機關職缺」、報名僅能「擇一職缺報名，千萬不要重複報考」，否則將無法參加考試，另未填寫報考組別而無法辨識者，亦不予受理。

公開招考甄試簡章及報名表即日起置於全國7-11便利商店ibon系統下載、也可至南市各區公所服務台翻閱簡章並索取報名表，或至南市政府勞工局職訓就服中心網站查詢。