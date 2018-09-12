大阪關西機場陸續恢復 華航、虎航、長榮14日起能飛了

2018-09-12 16:16

〔記者陳宜加／台北報導〕大阪關西機場拚14日恢復第一航廈部分作業，國際線航班陸續開放。華航今天宣布，9月14日至9月20日期間，恢復18班桃園─大阪往返航班；長榮航空則恢復每天1班往返；台灣虎航今天也宣布將恢復每天1班往返，但9月20日將不飛航。

以關西機場為基地的樂桃航空，已率先全面恢復國際線航班，也是目前唯一恢復台灣往返大阪航線的航空公司。機場協調各家航空公司，陸續開放國際航線。

華航表示，關西機場已恢復部分運作，9月14日至9月20日將飛航部分桃園─大阪往返航班，共計18班。

台灣虎航表示，配合關西機場階段性恢復運能，9月14日至9月20日期間，每天飛航1班桃園─大阪往返航班，來回航班編號為IT212、IT213，但9月20日不飛航。

長榮則宣布，9月14起至20日，已被核准恢復每天1班往返台北─大阪航班，實際起降時間仍須等待關西機場方面核發。最新航班動態可至長榮官網或APP查詢。

但國泰航空今天宣布，9月13日至17日，往返台北─大阪的CX564、CX565 航班仍全數取消。日航、酷航、香草則尚未公布14日以後的航班動態。

另外，華航9月底前桃園─名古屋每週二、四、六、日CI154、155往返航班將放大機型，以A330派飛；桃園─東京CI100、101往返航班每日以777派飛；16日CI178、179與17日CI278、279桃園─高松往返航班亦放大機型，以A330派飛。

台灣虎航也配合市場需求，將於鄰近岡山機場提供加班機服務，9月18日飛航桃園─岡山IT2214航班、岡山─桃園IT2215航班。