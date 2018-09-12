啟動高齡機退場 遠航：目標2020年有8架ATR、2架738新機

2018-09-12 16:35

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部擬於2020年強制26年以上高齡機退場，遠航繼去年引進2架ATR新機後，預計今年、明年、後年各再引進2架，目標2020年有8架ATR機隊，主要營運離島航線；同時計畫於明年底引進國內首2架波音737 MAX8，替代現有MD機隊，逐步汰除。

交通部擬修正「民用航空運輸業管理規則」，考量業者汰舊換新應有準備與審定驗證時間，初訂落日期限為2020年1月1日生效，目前草案正由交通部審議。

遠航現役8架MD飛機機齡全數超過20年，其中2架已超過26年、明年初又有2架屆齡，加上1架維修中，等於僅剩3架適航。遠航前年起加速汰舊換新，去年引進2架ATR新機，預計今年10月、11月再引進2架ATR。

遠航營運長曾金池表示，明年1、2月將再引進2架ATR，屆時總計有6架機隊，投入國內離島航線營運；2020年將再引進2架，由於國際航空市場飛機過剩，引進新機成本下降，但機師訓練須費時1年多，難再加速。

除了投入國內航線的ATR，遠航也預計明年第4季引進2架波音737 MAX8新機，曾金池說，將是國內首家使用的航空公司，可望陸續取代MD機隊運能，逐步汰除高齡機，時程無法太快，估計2025年方能完全解決高齡機問題，但將依照交通部最後公告退場機制執行。

曾金池評估，明年至少6架ATR應能取代率先退場的2架MD飛機運能，將確保整體運能不減。他也向交通部喊話，應正視機師應有培訓時間，飛安事件有95％為人為因素而非機齡，應給予業者足夠緩衝時間退場。