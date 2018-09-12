心臟不夠強不要來 駁二「鬼画連篇」驚悚登場

駁二推出「鬼画連篇」展集結臺灣原創的驚悚恐怖漫畫和桌遊，刻劃出不同層次及面向的恐懼。（記者黃佳琳攝）

2018-09-12 15:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄駁二藝術特區推出「鬼画連篇」臺灣動漫恐懼體驗特展，集結臺灣原創的驚悚恐怖漫畫和桌遊，刻劃出不同層次及面向的恐懼，展覽門口更把許多恐懼化身的可怕形體民眾得鼓起勇氣推開展場大門，克服恐懼提心吊膽看展。

高市文化局長尹立表示，恐怖題材一直以來讓大家又愛又怕，但當大家提及恐怖漫畫時，卻大多聯想到國外作品；「鬼画連篇」展覽，結合數位科技、時尚設計、傳統工藝，打造身歷其境的動漫鬼屋體驗，讓觀眾更加關注臺灣動漫創作者，因為創作題材與民眾生活息息相關，也能夠帶來更加毛骨悚然的觀展體驗。

走進爬滿恐怖形體的倉庫內，「鬼画連篇」滿佈幽暗詭譎的氛圍，帶領看展民眾通往臺灣漫畫家所創造的7個異度空間，涵蓋妖怪傳說、社會獵奇、女巫、凶宅、陰間、懸疑驚悚等，探索不同的恐懼體驗。

在「恐懼寫真館」中，漫畫家黃色書刊向大眾募集的恐懼記憶視覺化，呈現阿茲海默症病患眼中的世界和心境起伏，並在「引路人」帶領下遊走地府和天堂，從七爺八爺的大仙ㄤ仔前方浮現羅寶和桑原作品中《引路人》漫畫影像，跟隨著祂們至靈界見習，穿越靈界後，沿著樓梯向上，便到達至黃色書刊作品《哀傷浮游2》描繪的天堂，一覽死後的日常。