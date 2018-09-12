台北慈濟「長照服務部」揭牌 長照、失智共照雙軌齊下

2018-09-12 15:20

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市衛生局長林奇宏、社會局長張錦麗今天前往台北慈濟醫院，一同為「長照服務部」舉行揭牌儀式，未來提供「長照」與「失智共照」患者的雙軌式服務，以及民眾「整合式長照快速通道」、「4+1」包裹式服務。

慈濟醫院表示，醫院設有社區整合型服務中心、複合型服務中心，以及5個「關懷據點」，也是新北市中少數提供兩項服務及結合社區據點服務的大型醫療機構，其中的「4+1」包裹式服務，更包含照顧及專業服務、交通接送服務、輔具與居家無障礙環境改善服務、喘息服務。

慈濟醫院說，住院患者出院準備服務時，進行功能評估、家庭評估及需求評估，依長照核定失能等級，再由個案管理師訂定照顧計畫，患者返家後則由「居家護理師」與「照顧服務員」無縫接軌提供後續照護，並將區域內失能等級低能活動的個案帶到關懷據點，提供延緩失能活動。

長照服務部副主任李嘉富說明，此照護計劃不僅包含長照政策所指的4大包裹，在照護過程中，若發現案家有經濟、活動、家庭等其他困難，慈濟基金會與志工皆會介入給予更多協助。

林奇宏表示，新北市高齡政策的願景不只維持長者自立生活，還要提升生活品質，而「衰弱」與「腦中風後遺症」是造成失能需要長期照護的一大主因，醫療前端若能在發病初期即時治療，降低後遺症的強度，透過後續復健提升預後，待長照服務介入時，就更能加強生活品質。