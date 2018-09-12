憨兒自助旅行突破障礙 還自許從台灣走向世界

2018-09-12 15:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在學校擔任工友的憨兒阿龍，參加喜憨兒基金會3C友伴俱樂部社團，近2年來與友伴走遍台灣許多景點，並展開一連串的自助旅行計畫，旅程中，阿龍不但看見美麗風景，也突破了人際溝通的障礙，現在他還訂下目標打算申請「雲門舞集-流浪者計畫」呢！

喜憨兒基金會表示，經由基金會支持性就業的轉介，阿龍在5年前進入小學擔任工友，之後加入了3C（care ,can ,chang）友伴俱樂部，擔任活動組長，帶領同儕一起開籌備會，票選景點、路線安排、訂購車票，協力完成旅程規畫，近兩年在同儕的支持與陪伴下，參訪過許多台灣景點。

今年，阿龍為自己擬定了一連串的寶島旅行計畫，從澎湖的花火節、台東熱氣球、到花蓮的金針花海等，自己訂車票、民宿、規劃路線與行程，從不敢與人面對面溝通，到與民宿主人對話、向店家問路，阿龍漸漸的跨越藩籬建立自信心。

最近，阿龍透過就服員得知「雲門舞集-流浪者計畫」，心中燃起了一股熱血，他先在圖書館中借到過去流浪計畫第一屆得主撰寫的「轉山-邊境流浪者」一書，熟讀之後更加深他要看見世界的決心，訂下要明年要完成旅行計畫申請經費的目標。

「自從阿龍開始旅行後，從他的身上，看到了很多不可思議的進步。」社工小慈說，有了穩定工作的阿龍，透過閱讀與旅行，不僅突破了人際溝通上的障礙，開拓了生命的視野，更看見了自己的無限可能，提供在挫折中的人突破困境的範例。