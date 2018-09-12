台中花博倒數50天，6大場館齊獻禮，讓民眾五感都體驗「花的禮讚」。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-12 15:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中世界花卉博覽會倒數50天，包括國立自然科學博物館、國立台灣美術館等在台中的6大藝文場館，各端出與花有關的展覽、音樂會等藝文饗宴，讓民眾參加花博，五感都體驗到花的禮讚。

迎接2018台中世界花卉博覽會，台中市不只規劃3大園區，市區更串聯包括國美館、科博館、國立公共資計圖書館、國立台灣交響樂團、台中國家歌劇院以及亞洲大學現代美術館等6大場館共襄盛舉。

其中國美館花博期間策劃精選包括故宮、奇美博物館、東京富士美術館等4大美術館，選出與花有關的作品展出，呈現台灣、西洋及東洋等文化。

科博館則推出「都市裡的森林寶庫」，辦理台灣原生植物深度解說及規劃多檔花卉相關特展，並規劃系列的植物展覽包括雨林與沙漠的相遇特展、蕨類押花特展、園藝治療國際研討會、聖誕節暨新年花藝展等等，讓民眾認識更多不同種類的植物。

國資圖則結合花博精神推出「花現GNP主題書展」系列活動與工作坊，以數位學習資源環境讓民眾一窺文學中的花卉世界。

國台交更與上銀科技合作，以花博精神為構想，將交響樂演奏結合新興的機械手臂技術，推出融合舞蹈、特技、音樂的多元表演模式的「花，森什麼事」親子劇場，以定目劇型式，自11月3日登場，每天演出。

台中國家歌劇院則邀請有「火焰的指揮師」美名的小林研一郎領銜，與讀賣日本交響樂團來台演出，另在花博期間開放民眾付費報名室內導覽，另有春天劇院外的植栽景觀導覽等。

至於亞洲大學現代美術館花博期間策劃「花語花博」，展出國內外40餘名知名藝術家詮釋花語與延伸的珠寶設計，深入探索花卉的藝術意義等。

台中市長林佳龍指出，花博是整個城市、市民都在努力的活動，歡迎更多不同背景的機構與團體參與，共同打造多元的展演活動，讓民眾在花博期間，不只是走馬看「花」，更體驗到深度跨界的城市文化之旅。