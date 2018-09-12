食在好安心 台南農產品秋節好選擇

2018-09-12 15:02

［記者王涵平／台南報導］秋節送禮、烤肉採買傷腦筋？南市農業局今日聯合推廣台南優質農漁特產，嚴選產銷履歷認證優質產品，要讓民眾食在好安心。

南市農業局表示，南市農產優質安全，透過宅配通路送貨或親自至農戶家購買，安心有保障。例如麻豆文旦質量聞名全國，今年度全面收購具產銷履歷文旦，透過產銷履歷的認證，也開發「晶鑽柚子茶」加工品在中秋聚餐烤肉享受一杯酸甜滋味的飲品，清爽可口又美味。

山上區及關廟區農會採用正宗台南鳳梨為餡料，由農會並嚴格把關製作鳳梨酥及烘焙水果乾，並將鳳梨酥結合鳳梨或芒果乾為組合。

此外，南市漁產養殖面積佔全國第一，南縣區漁會輔導的文蛤產銷班第9班所生產的文蛤是採用純海水、並以低密度、低投餌、不用藥的生態養殖法所生產的高品質文蛤，撈起吐沙處理後馬上急速低溫冷藏真空包裝，另輔導佳里養殖產銷班第2班所生產的鮮蚵，因養殖於七股潟湖區淡鹹水交會處，水質良好，不受污染，蚵肉大又鮮甜、口感Q彈，深受市場喜愛，且帶殼鮮蚵撈起後會做洗滌處理，確保乾淨衛生。

勝凱冷凍水產所產的白蝦，收購南市白蝦急速冷凍處理確保產品新鮮，為取得HACCP認證之水產加工廠。

畜產品方面，推薦南市養雞協會結合家禽屠宰場，經合格屠宰生鮮雞肉以真空包裝型式包裝後急速冷凍，保持生鮮雞肉新鮮度，為食用方便，輔導協會推廣全雞分切之真空包裝產品。