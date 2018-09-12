這間大學首開「無人載具課程」 學生搶破頭

明天大學首開「無人載具課程」。（記者顏宏駿攝）

2018-09-12 14:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕無人飛行器在各行業的應用已非常廣泛，但其帶來的「飛行意外」也頻傳，國內尚無專法上路，但明道大學相當看好無人載具的運用，從本學期開始與民間無人載具噴灑業者合作開闢課程，希望為國內培養無人載具專業人才。

明道大學今天與植保科技公司締結農用載具合作方案，希望從國內農業缺工入手，以「農用無人機」的運用作為開始，本學期設「智慧載具應用學分學程」，共有6門課程，18個學分，其中涵蓋無人機的操作、保養、運用、負載原理，將來還會結合綠能及材料應用科學。

校方才剛開出課單，立即吸引有興趣的學生選課，名額已被登記一空，精緻農業系陳姓學生坦承，會選這門課主要覺得「不無聊」，目前他也有玩空拍機，希望更進一步了解無人載具在農業的運用。

該校應用科學院長劉程煒表示，無人機的運用，國內大都集中的空拍，但空拍恐影響飛安或掉落砸傷人，他們選擇「農用無人載具」作為開始乃因農用機飛行高度低，且業者已經實地操作近2年，有豐富的經驗，足以作為教學的題材。

劉程煒說，無人機的未來發展和運用已無庸置疑，但國內一直停留在空拍，主因為專業飛行手的欠缺，其實無人載具有一整套的知識系統，可惜國內尚無法令規範，他們希望以教育的角度切入，以安全為考量，培養無人載具專才，也為國內立法提供參考。

回鍋擔任明道大學校長的汪大永說，台灣的農業為精耕型態，而國內農業人口又急速老化，鄉間農業缺工問題嚴重，透過無人機噴藥、觀察，可以提昇農業效率，明道擁有18公頃有機農園，足以作為無人機農業運用的試驗基地。

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