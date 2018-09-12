花博人潮帶來大量垃圾 議員籲市府及早因應

2018-09-12 14:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於11月3日至明年4月24日舉行，預估參觀人潮將有800萬至1000萬人次。台中市議員張耀中今日質詢時指出，估計花博期間將多出1萬7000公噸的垃圾量，但台中市現有3處焚化爐處理量已達上限，花博垃圾該如何處理？環保局長白智榮表示，將落實源頭減量措施，減少免洗餐具，花博展期預估約產生2000餘噸垃圾，已協調其它縣市的焚化爐幫忙去化。

張耀中說，行政院環保署曾統計，在2016年每位國民每日約製造餘留0.8公斤的廢棄物，而台中市現有3處焚化廠，分別是文山廠、后里廠、烏日廠，每日處理量共約2200公噸，而台中市有280萬人，換算下來，每位市民平均每日約製造0.88公斤垃圾。

張耀中也指出，副市長林依瑩在一次談話中曾表示，觀光客到台中約比平日多製造2至3倍的垃圾量，換句話說，花博如有1000萬參觀人次，一半是市民，另一半是外地遊客，500萬人乘0.88公斤加上500萬人乘2.5公斤，相當於會多出1萬7000公噸的垃圾量，在焚化爐都已達到去化上限的情形下，這些廢棄物何去何從？還是用掩埋因應？

白智榮說，政院環保署對於大型活動所產生的垃圾量，一日約11公噸，整個花博展期預估約產生2000餘噸的垃圾量，已協調其它縣市的焚化爐幫忙去化；另外，市府去年已針對花博的環境清潔、垃圾處理等研擬因應措施，要求落實源頭減量措施，減少免洗餐具等一次性物品使用，全力做好相關工作。