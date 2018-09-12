尚青ㄟ底家！萬里蟹7週年 新鮮上市

2018-09-12 14:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕每年9月至12月是萬里蟹盛產期，新北市101年起推動萬里蟹品牌，打響「在台灣就是要吃萬里蟹」名氣，鼓勵民眾前往產地消費、遊憩，今年推出「幸福7周年，一起來喫萬里蟹！」活動，9月22日野柳假日活蟹市集熱鬧開市，歡迎民眾品嘗「尚青」的海味。

新北市副市長葉惠青表示，不是所有的螃蟹都叫做萬里蟹，萬里蟹的成功有7大元素，包括建立品牌形象、結合當地漁業文化與漁村風情、促進漁業經濟發展、帶動休閒觀光產業發展、重視海洋生態與環境保育、具國際知名度以及創造市場價值。

漁業處長汪昭華指出，每年9至12月是萬里蟹產季，今年產量預估600至700公噸，品種包括三點蟹、花蟹與石蟳，目前市價分別為每台斤250至350元、550至750元、250至300元，口感各有不同，消費者可依喜好選擇。

農業局長李玟表示，為迎接萬里蟹幸福7週年，今年推出限量7桌「海鮮澎湃桌」，每桌價格1萬2000元，還有7777元「鱻蟹宴」可以選擇。另外，今年招待結婚7周年的10對夫妻（民國100年結婚），107年9月25日上午9點至10月8日下午5點完成線上報名，將於10月9日抽籤，中籤者在10月20日攜帶證明文件到野柳漁港報到，即可免費品嚐鱻蟹宴。